Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 14,49 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 14,49 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 14,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.507.710 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 14,83 Prozent niedriger. Am 25.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 34,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,665 EUR belaufen. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 19,31 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 24.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Deutsche Bank hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,43 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,23 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,45 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Deutsche Bank.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

