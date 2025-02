Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochvormittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 18,18 EUR nach.

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 18,18 EUR ab. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,15 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 271.487 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 29.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,63 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,52 EUR am 09.02.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 36,63 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,679 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,450 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,04 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank gewährte am 30.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,05 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,65 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 54,10 Prozent auf 7,22 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15,74 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 29.04.2026 dürfte Deutsche Bank die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,79 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

