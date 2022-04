Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 11,78 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 11,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 251.220 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,64 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Mit einem Zuwachs von 24,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 8,16 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 30,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,85 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank veröffentlichte am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,07 EUR in den Büchern gestanden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,52 Milliarden EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,90 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 27.04.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 01.02.2024 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,74 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Chef Sewing: EZB-Reaktion auf hohe Inflation wahrscheinlich - Gas-Embargo würde deutsche Wirtschaft in die Krise stürzen

Deutsche Bank-Aktie zieht an: JPMorgan sieht hohes Kurspotenzial

Immer mehr Banken in Deutschland verlangen Negativzinsen

