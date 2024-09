Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 14,32 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 14,32 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 14,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,33 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 147.248 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 26.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 18,80 Prozent wieder erreichen. Am 25.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,44 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 34,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,665 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,31 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank veröffentlichte am 24.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank ebenfalls 0,43 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,23 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 14,45 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 23.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

