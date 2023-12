Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 11,50 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 11,50 EUR ab. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 11,45 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 427.232 Deutsche Bank-Aktien.

Am 30.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 7,48 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,95 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 44,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,72 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 25.10.2023. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.100,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.918,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Deutsche Bank die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,00 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Montagssitzung in der Verlustzone

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende fester

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX leichter