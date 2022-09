Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Dienstagmittag positiv

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 8,37 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 8,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 8,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.870.415 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 14,64 EUR. 42,80 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,53 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,26 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 13,17 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 27.07.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,33 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6.650,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.214,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Deutsche Bank am 26.10.2022 vorlegen. Am 25.10.2023 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

