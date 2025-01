Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Nachmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 16,81 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,2 Prozent auf 16,81 EUR ab. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,54 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,94 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.346.213 Deutsche Bank-Aktien.

Am 16.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 17,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 2,95 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,52 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 45,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,663 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,450 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,44 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank ließ sich am 23.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,59 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,24 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 30.01.2025 präsentieren. Deutsche Bank dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2026 präsentieren.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

