Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 22,03 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 22,03 EUR ab. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,80 EUR nach. Bei 22,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.063.452 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 23,03 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,56 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,27 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 44,30 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,679 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 21,19 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 30.01.2025 vor. Mit einem EPS von 0,05 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Deutsche Bank mit 0,65 EUR je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,22 Mrd. EUR – eine Minderung von 54,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,74 Mrd. EUR eingefahren.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 29.04.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

