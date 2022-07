Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag fester

Um 07.07.2022 16:22:00 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 7,91 EUR nach oben. Bei 8,02 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,80 EUR. Bisher wurden heute 6.964.214 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,64 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Gewinne von 45,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,61 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Mit Abgaben von 3,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 13,57 EUR angegeben.

Am 27.04.2022 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.328,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 7.222,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 26.07.2023.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

