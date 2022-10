Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Freitagmittag

Das Papier von Deutsche Bank legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 7,93 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 7,99 EUR. Mit einem Wert von 7,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 2.291.547 Aktien.

Am 10.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 45,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 9,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,92 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 11.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.650,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.214,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 25.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,21 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

