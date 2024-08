Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit KursVerlusten

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 12,93 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 12,93 EUR ab. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 12,78 EUR. Mit einem Wert von 12,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.354.658 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 17,01 EUR markierte der Titel am 26.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,57 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2023 Kursverluste bis auf 9,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 36,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,450 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,664 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,16 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 24.07.2024 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,43 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,23 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 23.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte Deutsche Bank die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,36 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie: DZ BANK vergibt Kaufen

DAX aktuell: DAX am Nachmittag in Grün

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain