Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 13,06 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 13,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,91 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.174.226 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.04.2024 markierte das Papier bei 17,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2023 auf bis zu 9,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 38,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,664 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 18,16 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 24.07.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,23 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 23.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Deutsche Bank.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,36 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

