Deutsche Bank Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 12,86 EUR.

Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 12,86 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,78 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,91 EUR. Bisher wurden via XETRA 233.379 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 17,01 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Am 25.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 26,58 Prozent sinken.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2023 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,664 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,16 EUR aus.

Deutsche Bank veröffentlichte am 24.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank ebenfalls 0,43 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,23 Mrd. EUR – ein Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 23.10.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,36 EUR je Aktie aus.

