Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 15,87 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 15,87 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 15,76 EUR. Bei 15,81 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 1.380.063 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 17,01 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,18 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,44 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,661 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,55 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 24.07.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,43 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,23 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 14,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 23.10.2024 gerechnet. Deutsche Bank dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX letztendlich in der Verlustzone

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Rot

Montagshandel in Frankfurt: DAX legt den Rückwärtsgang ein