Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 15,39 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 15,39 EUR ab. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,32 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.439.057 Deutsche Bank-Aktien.

Am 26.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 10,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 11.07.2023 Kursverluste bis auf 9,23 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,666 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,11 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 25.04.2024. Es stand ein EPS von 0,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,26 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,97 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

