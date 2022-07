Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 11.07.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 7,95 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 7,89 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,99 EUR. Zuletzt wechselten 754.423 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 14,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 7,61 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,56 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,57 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 27.04.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 EUR, nach 0,47 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 7.328,00 EUR gegenüber 7.222,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Deutsche Bank am 27.07.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Deutsche Bank.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

