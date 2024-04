Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Nachmittag

So bewegt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 14,80 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 14,80 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 15,00 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.951.867 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,06 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 1,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2023 bei 8,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 39,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,450 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,656 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,29 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 01.02.2024 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,92 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 6.684,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.315,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,84 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 24.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

