Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag freundlich

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 3,4 Prozent.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,4 Prozent im Plus bei 24,99 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 25,03 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,57 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.733.232 Deutsche Bank-Aktien.

Am 12.05.2025 markierte das Papier bei 25,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 0,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 12,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,25 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 29.04.2025 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,01 EUR gegenüber 0,63 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Deutsche Bank dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,84 EUR je Aktie aus.

