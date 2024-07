Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 15,28 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 15,28 EUR ab. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 15,22 EUR. Mit einem Wert von 15,31 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 858.251 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 11,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,39 EUR ab. Abschläge von 38,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,666 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 17,11 EUR angegeben.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 23.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

