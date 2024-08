Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Mittag

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 13,31 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 13,31 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 13,41 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.142.076 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,01 EUR) erklomm das Papier am 26.04.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 21,77 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2023 (9,44 EUR). Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 29,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,664 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,16 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,43 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,23 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 23.10.2024 gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,36 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

