Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank macht am Vormittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 13,38 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 13,38 EUR zu. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,40 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 120.301 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 27,12 Prozent Luft nach oben. Bei 9,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 29,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,664 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,16 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 24.07.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,24 Prozent auf 17,23 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Deutsche Bank.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,36 EUR je Aktie.

