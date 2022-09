Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag stärker

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 9,25 EUR zu. Bei 9,27 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,01 EUR. Bisher wurden heute 7.876.000 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 14,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 36,80 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.07.2022 bei 7,53 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 22,92 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 12,92 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 11.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 6.650,00 EUR gegenüber 6.214,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Deutsche Bank am 26.10.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 25.10.2023 dürfte Deutsche Bank die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 1,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

