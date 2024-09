Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 14,26 EUR ab.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 14,26 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 14,23 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,27 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 78.411 Deutsche Bank-Aktien.

Am 26.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 16,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 33,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,663 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 19,45 EUR angegeben.

Am 24.07.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank ebenfalls 0,43 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,23 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,45 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Bank am 23.10.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,36 EUR je Aktie.

