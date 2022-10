Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:22 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 8,03 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 8,07 EUR zu. Mit einem Wert von 7,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.423.330 Deutsche Bank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,13 Prozent hinzugewinnen. Am 03.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,92 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 11.08.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 6.650,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.214,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,02 Prozent gesteigert.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q3 2022 wird am 26.10.2022 erwartet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 25.10.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

