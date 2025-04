Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Nachmittag kräftig

So bewegt sich Deutsche Bank

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,4 Prozent auf 20,36 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Deutsche Bank legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,4 Prozent auf 20,36 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 20,37 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,91 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 5.372.575 Stück.

Am 26.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,54 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 13,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,27 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 39,73 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,14 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 30.01.2025 vor. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,60 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 29.04.2025 gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 29.04.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

Trotz anhaltender Zollbelastung: Aktien von Deutsche Bank, Commerzbank & Co. besonders erholt

Deutsche Bank-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Buy in neuer Analyse