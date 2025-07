Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 25,49 EUR ab.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 25,49 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 25,49 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,88 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 319.793 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,10 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 2,34 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 12,27 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 51,87 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,36 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 29.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,71 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 16,37 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 17,26 Mrd. EUR umsetzen können.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,86 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

