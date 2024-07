Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Nachmittag ab

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 15,21 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 15,21 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 15,14 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,26 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.291.518 Stück gehandelt.

Am 26.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 11,86 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,44 EUR am 25.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 37,94 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,666 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 17,11 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,56 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,26 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 13,97 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 23.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Deutsche Bank.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.



