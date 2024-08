Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Vormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 13,45 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 13,45 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 13,48 EUR. Bei 13,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67.031 Deutsche Bank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.04.2024 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 20,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,44 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 29,80 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,666 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,16 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 24.07.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,43 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,45 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,23 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 23.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX am Dienstagnachmittag

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert nachmittags

Top-Verdiener im DAX: So hoch sind die Gehälter der Vorstände