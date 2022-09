Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagmittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 12:22 Uhr 2,2 Prozent. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,05 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 4.876.946 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. 37,02 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,53 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,50 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 12,96 EUR an.

Deutsche Bank veröffentlichte am 11.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 EUR gegenüber 0,20 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.650,00 EUR – ein Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.214,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 26.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 25.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,21 EUR fest.

