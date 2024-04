Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Vormittag ab

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 14,51 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 14,51 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 14,35 EUR ein. Bei 14,47 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 504.424 Deutsche Bank-Aktien.

Am 10.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,656 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,29 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,92 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.684,00 EUR – ein Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.315,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 24.04.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

