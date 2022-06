Deutsche Bank Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Deutsche Bank

Die Aktie verlor um 16.06.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 9,43 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,31 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,50 EUR. Zuletzt wechselten 4.908.114 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 35,54 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,16 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 15,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,97 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 27.04.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 7.328,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.222,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 26.07.2023.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,77 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com