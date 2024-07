Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagmittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 15,10 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 15,10 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,96 EUR nach. Bei 15,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.294.877 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,01 EUR) erklomm das Papier am 26.04.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 11,23 Prozent niedriger. Am 25.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,44 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,50 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,666 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,11 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 25.04.2024 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,26 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 13,97 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Deutsche Bank am 24.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 23.07.2025.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

