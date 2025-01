Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 18,35 EUR zu.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 18,35 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,38 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,29 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 167.062 Deutsche Bank-Aktien.

Am 16.01.2025 markierte das Papier bei 18,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.02.2024 (11,52 EUR). Abschläge von 37,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,13 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,57 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 23.10.2024 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,50 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 16,59 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,24 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.01.2025 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,42 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

