Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 17.06.2022 16:22:00 Uhr 1,5 Prozent. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,56 EUR. Bei 9,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.732.160 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 14,64 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 35,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 8,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 13,97 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,47 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 7.328,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.222,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 26.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Deutsche Bank.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

