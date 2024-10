Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag auf grünem Terrain

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 16,24 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 16,24 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 16,27 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.689.174 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,44 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 41,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,661 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,81 EUR.

Am 24.07.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 17,23 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,24 Prozent gesteigert.

Am 23.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

