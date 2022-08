Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Um 12:22 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 8,95 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 8,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 8,81 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2.928.792 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 14,64 EUR. Mit einem Zuwachs von 38,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.07.2022 bei 7,53 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 18,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,17 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 27.07.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,33 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.650,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.214,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 25.10.2023.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

