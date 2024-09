Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Nachmittag südwärts

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 14,94 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 14,94 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 14,92 EUR. Bei 14,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.421.426 Deutsche Bank-Aktien.

Am 26.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 13,85 Prozent zulegen. Bei 9,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 36,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,663 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,45 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 17,23 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,45 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 23.10.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,36 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

