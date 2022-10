Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagmittag höher

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 8,88 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 8,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.238.065 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 14,64 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,33 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,25 EUR ab. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 22,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,86 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank ließ sich am 11.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,20 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 6.650,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.214,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,02 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 26.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 25.10.2023.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,21 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

September 2022: Experten empfehlen Deutsche Bank-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Deutsche Bank-Aktie etwas leichter: Deutsche Bank holt neue Managerin für Asien-Geschäft

Deutsche Bank-Aktie verlustreich: Moody's passt Bewertung für Deutsche Bank an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com