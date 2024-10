Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 16,22 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 16,22 EUR. Bei 16,34 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,11 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.184.436 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.04.2024 erreicht. Gewinne von 4,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 41,79 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,661 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,81 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 24.07.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank ebenfalls 0,43 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,23 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,45 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Bank am 23.10.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,39 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Ende des Donnerstagshandels

Börse Frankfurt: DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen