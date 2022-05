Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 19.05.2022 12:04:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 9,32 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 9,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,43 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.484.936 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,64 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 36,34 Prozent Luft nach oben. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,16 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,14 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 13,97 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 27.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7.327,77 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.222,00 EUR umgesetzt.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 26.07.2023 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,77 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

