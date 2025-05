Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag höher

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 25,28 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 25,28 EUR nach oben. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,29 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,89 EUR. Bisher wurden heute 2.540.725 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,30 Prozent. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,27 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 106,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 24,25 EUR.

Am 29.04.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Deutsche Bank.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,84 EUR je Aktie aus.

