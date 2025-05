Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 24,98 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 24,98 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 24,98 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,89 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 166.104 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,35 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 1,50 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,27 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 103,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,00 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 24,25 EUR.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,01 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,37 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2025 veröffentlicht. Deutsche Bank dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,84 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 10 Jahren bedeutet

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik