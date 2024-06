Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittwochnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 14,73 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 14,73 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 14,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,69 EUR. Bisher wurden heute 1.626.356 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,01 EUR) erklomm das Papier am 26.04.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 15,51 Prozent zulegen. Bei 8,90 EUR fiel das Papier am 27.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 65,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,663 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,06 EUR an.

Deutsche Bank ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 17,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,52 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 23.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Deutsche Bank.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

