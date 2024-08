Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 14,11 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 14,11 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 14,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,04 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.862.371 Deutsche Bank-Aktien.

Am 26.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 17,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,666 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,16 EUR an.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 17,23 Mrd. EUR gegenüber 14,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 23.10.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,36 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

