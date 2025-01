Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Nachmittag an Fahrt

So entwickelt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Deutsche Bank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 18,80 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 18,80 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,83 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,59 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.536.865 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.01.2025 auf bis zu 18,83 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 0,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 11,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,450 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,13 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 20,50 EUR an.

Am 23.10.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,24 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,59 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Deutsche Bank am 30.01.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 29.01.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,42 EUR je Aktie aus.

