Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 18,71 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 18,71 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,72 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,59 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 230.920 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.01.2025 auf bis zu 18,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 0,05 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,52 EUR am 09.02.2024. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 62,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,13 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,57 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 23.10.2024 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,74 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,59 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,24 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Deutsche Bank am 30.01.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Deutsche Bank.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,42 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

