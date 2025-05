Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 25,33 EUR nach oben.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 25,33 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 25,42 EUR. Bei 25,37 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.528.102 Stück gehandelt.

Am 20.05.2025 markierte das Papier bei 25,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,36 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,27 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 51,56 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,25 EUR.

Am 29.04.2025 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,37 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 17,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Deutsche Bank am 24.07.2025 präsentieren. Am 29.07.2026 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,84 EUR fest.

