Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 25,42 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 25,42 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,42 EUR zu. Bei 25,37 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 188.643 Deutsche Bank-Aktien.

Am 20.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,42 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 0,00 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 12,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 51,73 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,25 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 29.04.2025 vor. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 16,37 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 17,26 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,84 EUR je Aktie aus.

