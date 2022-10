Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag höher

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 8,96 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,96 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,85 EUR. Bisher wurden heute 3.240.176 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,64 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2022 bei 7,25 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 23,53 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,86 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 11.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,33 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6.650,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.214,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 26.10.2022 erwartet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 25.10.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

