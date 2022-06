Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Kursplus

Um 21.06.2022 12:22:00 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 9,78 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 9,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.025.886 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR. 33,17 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 8,16 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,82 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 13,97 EUR.

Am 27.04.2022 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.328,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.222,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 26.07.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,78 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

